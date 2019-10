Chef Carraro "lascia l'Impronta" sulla guida dei ristoranti italiani Gambero Rosso 2020

Nella bibbia della ristorazione italiana, la Guida ai Ristoranti d’Italia 2020 del Gambero rosso, c'è un nuovo nome ovvero quello de l'"Impronta", il locale bassanese dello chef Cristopher Carraro che ha ricevuto la menzione di "Novità dell'anno". Ma non è l'unico ristorante degno di nota, nella classifica delle Tre Forchette, ancora una volta, trova spazio i ristorante La Peca di Lonigo dei fratelli Portinari, a Lonigo.

Nell'edizione 2020, che ricorre nel trentennale della guida, sono 35 le Tre Forchette, 30 i Tre Gamberi, 10 Tre Bottiglie, 4 Tre Mappamondi, Tre Boccali, Tre Cocotte, 18 Premi Speciali, e la novità delle Due Forchette Rosse. Il primato della classifica del Gambero Rosso è andato all’abruzzese Niko Romito del ristorante Reale a Castel di Sangro (Aquila), seguito da Massimo Bottura con Osteria Francescana a Modena e Heinz Beck della Pergola a Roma.

Tra le menzioni speciali invece, il titolo di "Ristoratore dell’anno" è andato a Ciccio Sultano del Duomo a Ragusa mentre quello di "pastry chef dell’anno" è andato a Edvige Simoncelli di Idylio by Apreda, il Cuoco Emergente Premio Alessandro Narducci è andato a Solaika Marrocco | Primo Restaurant in Lecce- Lecce. Il Premio innovazione in cucina è andato invece a Madonnina del Pescatore – Senigallia (Ancona).