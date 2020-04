Fase due Coronavirus, Zaia: «Ci si può spostare su tutto il territorio comunale»

«È consentito lo spostamento individuale per attività motoria e attività all'aria aperta in tutto il territorio comunale con divieto di assembramenti e con obbligo di rispetto della distanza di un metro per le persone, utilizzando mascherina e guanti »

Luca Zaia ha presentato lunedì mattina la nuova ordinanza Regionale che entrerà in vigore in due tempi, dalle 18 di questa sera e dalle 6 di martedì mattina. In particolare, il primo punto sopra espresso, sarà valido dalle 18 di questa sera ed è stato riassunto dal presidente in questa maniera: «Si esce di casa».

Altro punto della nuova ordinanza riguarda le seconde case: «Da domani alle 6 è consentito spostamento nel territorio regionale per raggiungere le seconde case per attività di manutenzione ma non per dimorare». È inoltre ammessa vendita di cibo per asporto tramite veicolo senza uscita di passeggeri.

La posizione di Zaia verso il decreto governativo è molto critica «Mi aspettavo un approccio diverso, più razionale, e mi auspico che il governo riveda le misure si poteva e si deve fare uno sforzo maggiore»