West Nile, 136 casi in Veneto: 9 i decessi a causa del virus

È stato pubblicato dalla Direzione Prevenzione dell’Area Sanità e Sociale della Regione il nuovo Bollettino sulla Sorveglianza delle Arbovirosi, in cui si ha un quadro aggiornato della situazione di diffusione del west nile, infezione trasmessa attraverso la puntura di artropodi (essenzialmente zanzare e zecche) nel territorio della Regione del Veneto. La situazione ambientale e climatica dell’estate 2022 sta determinando un contesto molto favorevole alla circolazione di questo virus.

La mancanza di piogge che causa il rallentamento dello scorrere dell’acqua di fiumi e canali produce la formazione di ristagni che sono l’ambiente ideale per le zanzare che facilmente si riproducono. Tali fattori hanno visto un aumento dei casi di infezione confermati di West Nile che, alla data dell’11 agosto, risultano pari a 136, 7 nei quali nel Vicentino. La provincia più colpita è quella di Padova, con 76 casi, seguita da Treviso (17), Rovigo (15) e Venezia (14). In tutta la regione il numero dei decessi causati dall'infezione della febbre del Nilo sono 9. L'età media dei deceduti è di 83,9 anni e per l'88,9% sono maschi.

La febbre west nile è provocata dal virus west-nile, trasmesso dalla puntura di zanzare infette all’uomo e agli animali, generalmente equini ed uccelli. Le zanzare appartengono al genere Culex (specie C. pipiens), mentre come serbatoio di infezione sono state identificate oltre 70 specie di uccelli, soprattutto passeriformi e corvidi, dove il virus può persistere da alcuni giorni a qualche mese. La maggior parte delle persone infette non manifesta sintomi (80%). Le forme sintomatiche si manifestano con sintomi simil-influenzali lievi, febbre, cefalea, dolori muscolo-articolari, raramente accompagnati da rash cutaneo (febbre, WNF). Meno dell’1% sviluppa una malattia neuroinvasiva, come meningite, encefalite o paralisi flaccida (malattia neuro-invasiva, WNND). Il rischio di malattia neuroinvasiva aumenta con l’età ed è più elevato fra gli adulti di oltre 60 anni di età.