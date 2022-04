VIDEO | «Zaia deve acculturarsi»

Il segretario generale di Confial torna sul tema delle critiche indirizzate dalla giunta veneta al contratto sottoscritto nel settore concia dalla sua sigla e accusa il governatore di non conoscere bene l'oggetto di una querelle in corso da mesi

Settant'anni da compiere il 13 luglio, originario di Cassano allo Ionio nel Cosentino in Calabria, Benedetto Di Iacovo dal marzo dello scorso anno è divenuto segretario generale di Confial: una sigla indipendente che ha tra i suoi scopi quello di ridare peso e valenza all'articolo 39 della Costituzione che stabilisce la libertà sindacale in ogni sua accezione. Di Iacovo ai microfoni di Vicenzatoday.it spiega su quali versanti si sta muovendo Confial e al contempo torna a occuparsi di una diatriba mai sopita con Cgil, Cisl e Uil per il caso TreEmme: una querelle sindacale e legale che da tempo sta tenendo banco sui quotidiani. Rispetto a quest'ultima il segretario ritiene fuori bersaglio le critiche rivolte dal governatore leghista Luca Zaia al contratto sottoscritto tra Federconcia (parte datoriale) e Confial (parte sindacale) proprio nel settore pelle e invita il capo dell'esecutivo regionale ad «acculturarsi» sull'argomento.

LEGGI L'APPROFONDIMENTO