VIDEO | Le origini di Wikipedia? Da «un sito porno»

Lo scrittore Pietro Ratto viene descritto dai suoi estimatori come «un autore che non si nasconde dietro ad un dito». Durante un incontro organizzato ieri 30 maggio a Caldogno coi suoi lettori, lo stesso autore «non si è smentito», infilzando per tre ore di fila l'uditorio accorso alla brasserie Due torri. Alle telecamere di Vicenzatoday.it Ratto parla del suo libro che fa le pulci alla storia di Wikipedia, la enciclopedia on-line più popolare al mondo. Ma fa pure alcuni cenni al suo ultimo lavoro dedicato alla storia di una delle «casate ancor oggi più influenti d'Europa: i Frescobaldi».

