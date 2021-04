VIDEO | VARIANTE INDIANA: DUE CASI NEL VICENTINO

Villaverla, comune di 6mila abitanti, è entrato nell'occhio del ciclone a seguito della rilevazione di due casi di variante indiana (padre e figlia) rilevati in una famiglia rientrata il 7 aprile scorso dall'India.

"Sono in quarantena a casa - precisa l'Ulss 7- insieme al resto del nucleo familiare, e presentano una sintomatologia lieve".

Appena rientrati, avevano segnalato all’Azienda socio-sanitaria il loro viaggio e si erano posti in isolamento domiciliare preventivo, come previsto dalle direttive in vigore.

L’Uss 7 Pedemontana aveva quindi programmato per loro un tampone che ha dato esito positivo: il campione è stato quindi sequenziato, come avviene di prassi per tutti i soggetti positivi di rientro dall’estero, al fine di monitorare l’ingresso e la diffusione delle varianti del virus.