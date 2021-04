VIDEO | VACCINAZIONE COVID: L'ULSS 7 APRE AGLI OVER 60

Accellera ulteriormente la campagna di vaccinazione. Anche l'Ulss 7 Pedemontana inizia le vaccinazioni di cittadini tra i 60 e i 69 anni in parallelo a quella tutt'ora in corso dei cittadini tra i 79 e i 79 anni e alle altre categorie di utenti aventi diritto.

Più in dettaglio, per i nati tra il 1952 e il 1961, l'Ulss 7 Pedemontana ha aperto le agende per la prenotazione già lunedì pomeriggio, con sessioni dedicate a partire da giovedì 29 aprile nei punti di vaccinazione a Bassano del Grappa (Pala Angarano), Schio e Roana. Almeno in questa prima fase infatti, i cittadini tra i 60 e i 69 anni saranno vaccinati dagli operatori dell'Ulss 7 Pedemontana nei tre centri gestiti direttametne dall'azienda.

Invece, i pazienti dei Medici di Medicina generale che hanno scelto di vaccinare nel proprio ambulatorio non devono prenotarsi ma attendere la chiamata del proprio medico.