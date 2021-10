VIDEO | Una deriva autoritaria «al di là del Green Pass»

La giornalista Angela Camuso, natali bergamaschi, romana di adozione, una carriera ventennale alle spalle, è stato uno degli oratori durante la manifestazione No Green pass organizzata ieri a Vicenza. Camuso nel suo intervento non si è limitata a parlare solo delle questioni relative agli strascichi del coronavirus ed ha invitato gli astanti a considerare che la attuale situazione tra responsabilità pregresse, responsabilità attuali, informazione «troppo spesso incline» a lisciare il pelo ai potenti di turno, va letta nella sua complessità. Che è una complessità «molto articolata» in cui le carte sul tavolo, rispetto a mire, appetiti e cordate, non sono quasi mai davvero scoperte.

