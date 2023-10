VIDEO | Tossicità dei Pfas? Le bordate contro i «negazionisti»

In queste ore si stanno moltiplicano le reazioni dopo l'udienza del 23 ottobre davanti alla Corte d'assise di Vicenza dove è in corso il processo Miteni, industria chimica trissinese finita al centro dello scandalo Pfas, «i temutissimi derivati del fluoro» prodotti nell'Ovest vicentino fino alla chiusura per fallimento dello stabilimento. Infatti a fare clamore non ci sono solo gli echi del processo parallelo sui danni alla salute patiti dagli operai della ditta ma pure le dichiarazioni rese dai testi in aula. Tra questo si sono registrate quelle di Marco Caldiroli, presidente nazionale di Medicina democratica e Vincenzo Cordiano, presidente veneto di Isde - medici per l'ambiente. I due, che davanti alle telecamere di Vicenzatoday.it, hanno dato conto di quanto detto in aula, hanno spiegato senza peli sulla lingua il proprio punto di vista.

Per Caldiroli deve essere chiaro come dalla metà degli anni '90 la disciplina europea in tema di contenimento del danno ambientale imponga alle ditte non solo di rispettare i limiti di legge, ma di applicare, man mano che queste prendono piede, le migliori pratiche disponibili («best practice» è l'espressione usata dall'Unione europea) proprio per contenere gli effetti negativi sull'ambiente, anche andando oltre la mera indicazione della legge. Deve però essere il soggetto regolatore pubblico a imporre al privato queste «best practice» o migliori pratiche disponibili quando, per esempio vengono istruiti gli iter autorizzativi e la revisione di questi ultimi.

Nel caso di Miteni, fa sapere Caldiroli, c'è stato un vero e proprio buco dacché dal 2007 al 2014 per responsabilità della Regione Veneto, argomenta il presidente (che di professione è un ispettore del servizio di prevenzione infortuni sul lavoro dell'azienda sanitaria Asl 1 di Milano) Miteni ha potuto operare sulla scorta di prescrizioni più vecchie e meno rigide rispetto a quelle di riferimento in quel periodo.

Non troppo dissimili sono le conclusioni cui è giunto Cordiano. Il presidente di regionale di Isde, un passato da chirurgo ed ematologo all'Ospedale di Valdagno, oggi libero professionista, ha avuto parole dure nei confronti di coloro che ancora oggi negano («negazionisti» è il termine usato dalla rete ambientalista) il rapporto di causa ed effetto tra la presenza di Pfas nel sangue delle persone esposte ed un copioso canestro di patologie. Le parole di Cordiano peraltro assumono una valenza particolare giacché mentre in aula (nel filone principale del proicesso per disastro ambinetale Isde e Medicina democratica sono parti civili peraltro) il presidente di Isde snocciolava gli studi scientifici che identificavano questo tipo di correlazione pochi metri distante e poche ore prima il giudice delle indagini preliminari Roberto Venditti, annoverava la non sufficientemente dimostrata esistenza del nesso causa-effetto tra le ragioni per cui andava archiviato il procedimento penale parallelo al processo in corso in Corte d'assise, quello sulle lesioni patite dai lavoratori Miteni a causa della esposizione ai Pfas durante i cicli produttivi.

LEGGI L'APPROFONDIMENTO