VIDEO | Tav e disagi? «Alte Ceccato è un luogo simbolo»

I comitati che criticano fortemente il passaggio dell'Alta velocità nel Vicentino identificano la città castellana come uno degli snodi più problematici

Marco Zilio è uno dei volti più noti del centro sociale Bocciodromo di Vicenza. Ai microfoni di Vicdnzatoday.it proprio Zilio racconta le criticità che a detta del collettivo affliggono il progetto Tav per quanto riguarda l'attraversamento della provincia berica. Proprio la zona attorno del casello autostradale di Montecchio-Alte, appunto in ragione con le intersezioni con altre opere viarie viene vista come «luogo simbolo» dei disagi ambientali e sociali «che il Tav sicuramente provocherà».

