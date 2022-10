VIDEO | Spermatozoi e Pfas? «Preoccupato» per quanto scoperto

I derivati del fluoro detti Pfas sono una famiglia di componenti chimici diffusissimi in ambito industriale. La loro presenza nell'ecosistema e nel corpo umano è al centro di un processo monstre in corso da mesi al Tribunale di Vicenza. Di più quando i Pfas si integrano con le membrane degli spermatozoi possono causare all'organismo danni di non di poco conto. Ne parla ai microfoni di Vicenzatoday.it il professore Carlo Foresta, già ordinario di endocrinologia all'università di Padova, che per di più si dice «molto preoccupato» proprio in ragione di quanto scoperto. Il noto endocrinologo padovano infatti assieme alla sua equipe ha condotto un nuovo studio dedicato alla interferenza di queste sostanze proprio nei confronti del funzionamento dell'organismo umano.

