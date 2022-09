VIDEO | Scontro sull'illuminazione pubblica: la replica della giunta

Mattia Ierardi è l'assessore comunale vicentino con la delega all'arredo urbano. Non più tardi di ieri 13 settembre era stato criticato dalla opposizione di centrosinistra per lo stato della illuminazione pubblica nel territorio del Comune di Vicenza. L'assessore però ai microfoni di Vicenzatoday.it rispedisce al mittente le accuse. Parla delle responsabilità pregresse di Comune ed Aim quando a palazzo Trissino governava «appunto il centrosinistra». E al contempo annuncia che un dossier specifico sullo stato di salute dei lampioni e delle infrastrutture collegate sarà reso pubblico in consiglio comunale tra qualche giorno.

