Video| Roberto Baggio, il fuoriclasse

"Sei tu che determini il tuo destino". Inizia così, mostrando un paio di scarpe coi tacchetti, il trailer del film dedicato a Roberto Baggio prodotto da Netflix, pubblicato poco fa su YouTube.

La pellicola, incentrata sulla vita e le imprese di uno dei più grandi fuoriclasse del calcio, ripercorrerà gli anni di carriera sportiva del calciatore italiano, senza dimenticare le sue origini. Il campione, classe 1967, cominciò la sua carriera a Vicenza, per poi giocare in diverse squadre del campionato italiano, dalla Fiorentina all'Inter, passando per Juventus, Bologna, Brescia e Milan.

Ampio spazio dovrebbe essere dedicato anche alla fatidica finale dei mondiali del 1994 negli Stati Uniti, persa ai calci di rigore contro la nazionale brasiliana, ma si parlerà anche delle controversie che hanno segnato la sua carriera, a cominciare dal rapporto difficile con alcuni dei suoi allenatori.

Il trailer è stato trasmesso anche al Festival di Sanremo 2021, e segue di qualche settimana l'annuncio del film, avvenuto proprio il giorno del 54° compleanno di Baggio, lo scorso 18 febbraio, con questo post:

Le riprese del film si sono svolte, dopo alcuni ritardi dovuti al coronavirus, alla fine della scorsa estate fra il Trentino, Roma e Firenze. Secondo quando rivelato la pellicola andrà a esplorare non solo il lato pubblico e sportivo di Baggio, ma anche la sua vita privata, dalla famiglia al rapporto coi genitori e i sei fratelli, passando anche per la sua famosa conversione al buddismo

Prodotto da Netflix, il film sarà disponibile sulla piattaforma di streaming a partire dal 26 maggio, è diretto da Letizia Lamartire, Roberto Baggio è interpretato da Andrea Arcangeli.