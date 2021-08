VIDEO | Riprendono lo scarico al cantiere Spv: l'incaricato sbrocca

Durante un sopralluogo all'area di lavoro della Superstrada pedemontana veneta a Castelgomberto la presenza di alcune telecamere manda fuori dai gangheri un incaricato: la zona da giorni è al centro di critiche per i risvolti ambientali

Oggi primo agosto la dottoressa Marina Lecis stava effettuando un breve sopralluogo al cantiere della Superstrada pedemontana veneta (Spv) all'imbocco della della galleria in costruzione tra la valle dell'Agno e l'Alto vicentino. Mentre chi scrive e la stessa Lecis si apprestavano a filmare uno scarico un addetto della Spv che in passato aveva già avuto da ridire coi comitati è andato in escandescenze prendendo di mira la Legis e chi scrive, che stava documentando lo stesso sopralluogo. Dopo aver lanciato alcune accuse ai presenti l'uomo se l'è presa anche con la categoria dei giornalisti definiti «sciacalli».

