VIDEO | Rifondazione: «Il caso Posina va collocato in un sistema»

Dopo la vicenda di sfruttamento che ha interessato lo stabilimento delle acque minerali dell'Alto vicentino la sinistra radicale scende in piazza per denunciare «un andazzo incistato nella logica produttiva capitalista»

Domenica 16 gennaio il Partito della rifondazione comunista ha organizzato a Posina un sit-in di protesta dopo la notizia della inchiesta per caporalato che ha interessato lo stabilimento delle acque minerali del piccolo comune dell'Alto vicentino. Per i vertici di Rc però quell'episodio non può essere considerato in maniera isolata ma come una parte «di un sistema malato, un andazzo incistato nella logica produttiva capitalista».

LEGGI L'APPROFONDIMENTO