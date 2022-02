VIDEO | RENZO ROSSO ALLA MFW "FINALMENTE LA MODA E' TORNATA"

Renzo Rosso, presidente del Gruppo OTB a margine della sfilata di Diesel al Superstudio Maxi nonché la prima di 4 sfilate dei brand del Gruppo (Diesel, MM6 Maison Margiela, Jil Sander, Marni) ha dichiarato: "Finalmente siamo tornati, la moda è tornata! Avevamo veramente bisogno di stare insieme e condividere le emozioni perché la moda acquista significato se la si può toccare con mano e vedere indossata. Senza ombra di dubbio il mondo digitale negli ultimi anni è stato fondamentale per assicurare continuità al settore e alle imprese, il virtuale è una dimensione su cui stiamo lavorando e sulla quale crediamo fortemente, ma poter stare qui tra le persone e tra i prodotti è tutta un'altra cosa. Ringrazio coloro che hanno lavorato per la riuscita di questo evento, sono stati anni difficili ma questo è un importante segnale che dice al mondo che la moda e il Made in Italy sono in piena ripresa, che Milano è il centro di questa ripartenza e che l'Italia è già proiettata al domani, oltre la pandemia e oltre le difficoltà".

A margine della sfilata dal vivo del designer Glenn Martens che firma la collezione di Diesel, Renzo Rosso ha commentato "è per me - e per noi di OTB - un momento molto speciale e dalle forti emozioni perché abbiamo visto dal vivo per la prima volta il risultato della direzione creativa di Glenn Martens che ha saputo fondere la modernità insieme alla cultura, il DNA e l’heritage che il brand porta con sé sin dagli inizi, rafforzandone la posizione di marchio iconico che continua a scrivere la storia della moda. Diesel sta diventando la vera alternativa al mondo del lusso.

È un momento molto particolare per il Gruppo OTB, stiamo andando molto bene e i brand del lusso stanno performando in maniera significativa. Per Diesel inizia un momento magico una partenza verso qualcosa di speciale e mi fa piacere che oggi tutti i designer del Gruppo siano qui presenti alla prima sfilata, un gesto che rappresenta l’unità di visione e di intenti di OTB: tutti remiamo dalla stessa parte puntando all’eccellenza e a fare di OTB l’unico vero polo del lusso italiano”.

Innovazione e sostenibilità sono due capisaldi della settimana della moda di Milano, Renzo Rosso ha sottolineato come l’industria della moda sia tra quelle che nel passato più ha contribuito all’inquinamento ma che oggi può essere fautrice di un profondo cambiamento. “Ci sono due caratteristiche che la moda oggi deve abbracciare: la sostenibilità e il digitale. Noi di OTB guardiamo già alle evoluzioni più rilevanti del virtuale e del metaverso, per essere ancora una volta precursori in un ambito del tutto nuovo in cui crediamo con convinzione, tanto da essere stati i primi ad aver investito nella creazione di una newco (BVX) che possa traguardare l’intero Gruppo verso nuovi e innovativi orizzonti di business. Digitale e sostenibilità sono elementi che fanno parte della vita delle nuove generazioni e che sempre di più saranno parte integrante della nostra vita di tutti i giorni, noi di OTB siamo pronti a questa sfida”, ha concluso Renzo Rosso.