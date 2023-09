VIDEO | «Quelle famiglie rimarranno senza casa e con metà dei soldi che hanno speso per averla»

Giorgio Destro e Serena Pomaro sono i due avvocati del foro di Padova che ieri 14 settembre hanno preso la parola durante una serata organizzata dal sindacato indipendente Cub per parlare del nodo espropri che riguarda oltre duecento immobili ubicati nella città palladiana: immobili interessati al tracciato dell'Alta capacità ferroviaria meglio noto come Tav. Destro peraltro è molto conosciuto nel Vicentino e nel Trevigiano per le vicende legali che lo hanno portato ad assistere molte famiglie interessate dal passaggio di un'altra grande opera molto contestata, la Superstrada pedemontana veneta.

