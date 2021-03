VIDEO | Polizia municipale in Vallugana

Ieri 6 marzo una pattuglia della polizia municipale di Malo è intervenuta, davanti alle fotocamere di Vicenzatoday.it, in zona Valluagana per sanzionare un residente che aveva bruciato alcune sterpaglie senza osservare il relativo divieto imposto dal Comune. La cosa ha mandato però su tutte le furie alcuni residenti i quali si domandano come mai la stessa pattuglia non abbia proceduto redigendo un verbale rispetto alla condotta tenuta dai camion del vicinissimo cantiere sella Superstrada pedemontana veneta (Spv) che sono accusati di disperdere le polveri di scavo del tunnel senza che siano debitamente abbattute.

LEGGI L'APPROFONDIMENTO