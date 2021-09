VIDEO | Pfas negli alimenti, l'opinione del deputato

Alberto Zolezzi, mantovano, 47enne, è un medico nonché deputato della Repubblica per il Movimento cinque stelle. A Montecitorio riveste anche la carica di componente della Commissione bicamerale «ecomafie». Intervistato da Vicenzatoday.it spiega il suo punto di vista sulle novità che, in tema ambientale, arrivano dal Veneto in qusti giorni infatti non si placano gli echi del caso Pfas dopo che la Regione era stata obbligata a pubblicare un suo studio sulla presenza dei derivati del flioro nella catena alimentare dello stesso Veneto

LEGGI L'APPORFONDIMENTO