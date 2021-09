VIDEO | Per le comunità di montagna la banda larga «è cruciale»

Il vicesindaco di Valli del Pasubio parla delle difficoltà e delle sfide in corso per il rilancio di quei comprensori un tempo marginalizzati

Il vicesindaco di Valli del Pasubio Federico Pozzer sottolinea quanto il tema delle infrastrutture tecnologiche sia rilevante per sostenere i piccoli centri: telelavoro e istruzione, tra i tanti, sono obiettivi che risultano imprescindibili per chi decide di andare in zone un tempo considerate poco attrattive

