VIDEO | Per il Tav si discute in Consiglio e in piazza

Ieri primo dicembre il Consiglio comunale di Vicenza ha discusso a lungo dell'attraversamento del capoluogo berico da parte della linea ferroviaria ad alta velicità meglio nota come Tav-Tac. Sia da parte della maggioranza di centrodestra che da parte della opposizione di centrosinistra, pur dalle rispettive posizioni, si è chiesto all'esecutivo capitanato dal sindaco Francesco Rucco di dare ascolto alla città rispetto ai disagi che la popolazione patirà quando i lavori entreranno nel vivo. Sempre ieri però in piazza dei Signori proprio sotto Palazzo Trissino mentre in sala Bernarda si dibatteva di Tav in centocinquanta hanno protestato proprio all'indirizzo della loggia del Capitanio. Attivisti della rete ecologista, attivisti del centro sociale Bocciodromo e semplici cittadini, hanno detto no ad un progetto ritenuto costosissimo ed ambientalmente devastante. Ai microfoni di Vicenzatoday.it Marco Zilio, uno dei volti di spicco del Bocciodromo, ha puntato l'indice contro l'amministrazione municipale spiegando come non si possa affrontare un tema annoso come quello del Tav «parlandone pezzetto per pezzetto» ossia senza abbracciare tutte le problematiche connesse all'attraversamento del Tav a Vicenza e dintorni.