Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.

Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video.

VIDEO | Ospedali Covid - Piano emergenza autunno

Le strutture, i dispositivi, il personale, le attività e i numeri messi in campo dalla Regione Veneto per affrontare la seconda ondata della crisi epidemiologica da Covid-19 nel video di Azienda Zero