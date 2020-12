VIDEO | «Nuovo passo in avanti per la Pedemontana»

Oggi 18 dicembre la giunta regionale del Veneto ha diffuso un breve filmato in cui si dà conto dell'abbattimento del diaframma che separava due versanti (quello in zona Malo e quello della Valle dell'Agno) di una delle due canne in costruzione del tunnel della Superstrada pedemontana veneta, la grande arteria che dovrebbe connettere l'Ovest Vicentino con la Marca trevigiana. A seguito della notizia il governatore Luca Zaia e l'assessore alle infrastrutture Elisa De Berti, entrambi del Carroccio, hanno espresso la loro soddisfazione.

