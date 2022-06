VIDEO | «No alla cementificazione di San Lazzaro»

Una cinquantina tra attivisti, amministratori del territorio e referenti dei comitati ambientalisti hanno sfilato sabato 25 giugno nel quartiere San Lazzaro a Bassano del Grappa. Contestano la ventilata urbanizzazione di due lotti «caldeggiata dal tribunale fallimentare di Vicenza». Urbanizzazione che potrebbe concretizzarsi in due interventi da 160 e 140 mila metri quadri pressoché a ridosso l'uno dell'altro. I manifestanti chiedono alla giunta comunale di centrodestra che si è schierata per il no al progetto di esplicitare con maggior vigore il suo convincimento.

