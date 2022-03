VIDEO | «Nessun intento fraudolento»

Il sindacato di base Usb ritiene illegittimo e non sostanziato il licenziamento di un dipendente della scledense Fas. A fare alzare la temperatura della querelle è il fatto che la segnalazione rispetto ad una presunta condotta incongrua del dipendente (all'epoca dei fatti iscritto alla Fim) sia stato un funzionario della stessa Fim, che poi è la sigla che in seno alla Cisl tutela i lavoratori del comparto metalmeccanico. A parlare in questi termini ai microfoni di Vicenzatoday.it sono Massimo D'Angelo, figura di spicco della Usb berica e Claudio Germano Raniero, che della Usb è il segretario veneto.

