VIDEO | Morto in Uruguay, i familiari chiedono giustizia

Fabrizio Ventre, fratello di Luca, parla del decesso di quest'ultimo avvenuto il primo gennaio presso l'ambasciata italiana in Uruguay. Non mancano le accuse anche alla politica italiana, che sarebbe rimasta in silenzio di fronte ad una morte «oltremodo violenta» che ancora presenta molti punti da chiarire. Anche la madre di Luca, sempre alle telecamere di Vicenzatoday.it distilla alcune critiche non troppo dissimili da quelle del figlio Fabrizio.

