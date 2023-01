VIDEO | Morte di Luca Ventre: «Anche il vigilante è responsabile»

Palma Roseti è la madre del giovane imprenditore che nel 2021 perse la vita nell'ambasciata italiana in Uruguay: le indagini condotte dalla procura di Roma rispetto ad un caso divenuto di portata internazionale non convincono la donna: che chiede giustizia per il figlio

Palma Roseti è la vicentina di Grumolo delle Abbadesse cui nel 2021 è stato ucciso il figlio Luca Ventre mentre questo si trovava nell'ambasciata italiana di Montevideo in Uruguay: questa l'accusa della procura romana competente per i delitti avvenuti all'estero. Ai microfoni di Vicenzatoday.it Roseti spiega il suo punto di vista rispetto alla richiesta di archiviazione proposta dalla procura romana per ragioni di improcedibilità: una richiesta che non convince la donna.

