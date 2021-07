VIDEO | Monitoraggio disagi al cantiere Spv, il j'accuse di Lecis

Il consulente tecnico-scientifico del comitato dei residenti di contrada palazzina a Cornedo dice la sua su come vengono effettuati alcuni controlli a ridosso dei cantieri della Superstrada pedemontana veneta

Marina Lecis è il consulente tecnico-scientifico del comitato Palazzina a Cereda di Cornedo nel vicentino. La contrada è interessata dallo scavo di un imponente tunnel della costruendo Superstrada pedemontana veneta. E i disagi di ogni tipo, a detta dei residenti, si sprecano. Lecis contesta le modalità scelte dal concessionario incaricato dalla Regione Veneto di realizzare l'opera (la società Sis) per monitorare i disagi stessi. Alle telecamere di Vicenzatoday.it, mentre in sottofondo si odono i colpi dei martelli da galleria, la dottoressa Lecis spiega come mai ha deciso di staccare la spina dei sismografi installati nelle abitazioni private proprio su input del concessionario.

