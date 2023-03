VIDEO | Covid-19 e restrizioni: parlano tre attivisti

Durante il periodo pandemico legato all'emergenza Covid-19 buona parte del dibattito e delle polemiche si è concentrato sulle limitazioni patite dai cittadini anche nell'ambito della vita lavorativa nonché sull'obbligo vaccinale. Domani sera alle 20,15 al teatro comunale di Thiene in via Bassani è in cartellone «Invisibili» il documentario diretto da Paolo Cassina che affronta il tema degli effetti avversi dei vaccini sugli individui. Stefania Marchesini, Marco Rigon e Lesli Lincetto (rispettivamente una aderente alla «Rete libera scelta», il vicepresidente della associazione «Imprenditori per la libertà» e la presidente della stessa associazione») ai microfoni di Vicenzatoday.it danno un quadro generale della situazione e spiegano il loro punto di vista su un dossier che ancora fa discutere non poco l'opinione pubblica.

LEGGI L'APPROFONDIMENTO