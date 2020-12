VIDEO | Chiusi in casa? No, chiusi in auto: 12 km di coda per il casello

Il video di un automobilista pubblicato su Facebook mostra una colonna di auto di ritorno, alla sera, dalla gita fuori porta sull'Altopiano di Asiago. Ben 12 chilometri di coda per arrivare dal Costo al casello di Piovene Rocchette. È scontato che non significa niente l'assembramento di vetture in colonna, il Covid non si prende chiusi in macchina. Il coronavirus, inutile dirlo, si trasmette quando ci sono ammassamenti di persone in un determinato luogo. Le notizie che arrivano dalla domenica di Santa Lucia, super affollata di gente sulle montagne vicentine, fa venire quantomeno qualche dubbio. Quei vacanzieri della domenica hanno rispettato il distanziamento sociale? E questo è bastato per impedire al virus di fare il suo sporco lavoro? La risposta si avrà solo nei prossimi giorni, con i numeri dei bollettini in una provincia,quella Vicentina e in una regione, il Veneto, dove i contagi continuano ad aumentare. Molti asintomaci, d'accordo, ma anche molti ospedali in sofferenza. In ogni caso, gli appelli alla prudenza, lanciati ripetutamente da Zaia, sembrano essere caduti nel vuoto.

