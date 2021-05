VIDEO | «Libertà di espressione violata», critiche all'Ulss 7

Trecento persone ieri 21 maggio a Bassano del Grappa hanno manifestato contro i vertici dell'Ulss 7 Pedemontana, presa di mira per avere avviato un procedimento disciplinare contro Lucio Basso, infermiere di un presidio di zona a Thiene. Quest'ultimo in una intervista a Il Giornale di Vicenza aveva espresso dubbi sulla efficacia dei vaccini anti-covid. Il dipendente adesso è assistito dal sindacato Cub che ieri durante il sit-in non ha lesinato critiche alla dirigenza dell'Ulss 7. Durante la manifestazione (durante la quale a più riprese si è parlato di «libertà di espressione violata») hanno preso la parola in tanti: e non sono mancate le staffilate alla grande industria farmaceutica.

LEGGI L'APPROFONDIMENTO