VIDEO | «Le nostre rivendicazioni non si fermeranno»

«Il mix tra aumento delle spese militari e compressione della spesa sociale costituisce un pericolo per la tenuta del Paese per non parlare della ingiustizia intrinseca che una situazione del genere porta con sé». È questo il leitmotiv che ha accompagnato ieri primo maggio il corteo che ha sfilato per il quartiere San Pio X a Vicenza, corteo culminato con un sit-in davanti a Camp Ederle, la caserma che ospita una delle più importanti presenze miliari Usa del Paese. L'iniziativa (i cui momenti salienti sono stati immortalati dalle telecamere di Vicenzatoday.it), che formalmente è stata organizzata dalla sezione patavina del sindacato Usb, ha visto la partecipazione anche di numerosi giovani dal Veneziano, dal Padovano e dal Veronese. «Per noi è stata una giornata importantissima» ha detto poco dopo la fine del presidio il segretario veneto dell'Usb Claudio Germano Raniero. Il quale sempre ai taccuini di Vicenzatoday.it puntualizza pure un altro concetto: «Le nostre rivendicazioni non si fermeranno: è un bellissimo segnale per la società la partecipazione di tante e tanti giovani».



