VIDEO | Le critiche di Pavin alla magistratura berica

Ieri 20 marzo cinquanta supporter della rete ambientalista del Vicentino hanno manifestato davanti al tribunale della città del Palladio. Durante la protesta è stata criticata la procura berica per come quest'ultima starebbe conducendo alcune inchieste a carico di alcuni attivisti finiti nel mirino della magistratura per alcuni blitz dimostrativi a partire da quello andato in scena anni fa contro la Miteni, una industria chimica trissinese al centro di uno scandalo ecologico di portata nazionale. Francesco Pavin, volto noto di Caracol, il centro per i servizi del volontariato di viale Crispi, ai microfoni di Vicenzatoday.it spiega le ragioni del sit-in di ieri.

LEGGI L'APPROFONDIMENTO