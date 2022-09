VIDEO | Lavoratori ricattati «se denunciano gli infortuni»

«I lavoratori non denunciano gli infortuni perché se lo fanno vengono lasciati a casa. I rincari per cui voi industrialisto state piangendo noi lavoratori li stiamo già vivendo sulla nostra pelle da anni». È questo uno dei punti chiave della dell'intervento di Annarita Simone, sindacalista Usb e candidata per Unione popolare - Up. La Simone è intervenuta ieri 16 settembre al presidio promosso dai sindacati di base Cub e Usb a margine dell'assemblea generale di Confindustria Vicenza, che si era tenuta appunto ieri 16 settembre all'arsenale Italferr in zona Sant'Agostino nel capoluogo berico.

LEGGI L'APPROFONDIMENTO