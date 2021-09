VIDEO | La verità di Ruggio sul caso Safond Sindoca

In una video-inchiesta pubblicata recentemente da Lineanews.it l'avvocato milanese Fiorino Ruggio aveva raccontato una vicenda incredibile che riguardava l'atto di sabotaggio patito mentre era a bordo della sua auto. Un sabotaggio che sarebbe da ricondurre ad una serie di episodi ancora tutti da chiarire da chiarire capitati anche all'assistito di Ruggio, ossia il consulente aziendale padovano Riccardo Sindoca che peraltro rivendica di essere il principale accusatore delle grane ambientali ascrivibili alla Safond Martini di Montecchio Precalcino. Ruggio ai microfoni di Vicenzatoday.it va oltre. E spiega che i dettagli di quell'episodio in odore di sabotaggio furono descritti al magistrato berico Matteo Mantovani durante una udienza preliminare che vedeva lo stesso Mantovani come Gip e Sindoca come indagato. Ai microfoni di Vicenzatoday.it Ruggio ricorda che appena dopo lo strano incidente occorso alla sua auto, fu contattato al telefono da un ex componente della segreteria di Giuseppe Pan: quest'ultimo all'epoca dei fatti assessore all'agricoltura presso la Regione Veneto.

