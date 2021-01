VIDEO | La notte degli homeless

Durante la sera di domenica 24 gennaio le telecamere di Vicenzatoday.it hanno potuto filmare alcuni momenti del giro che le volontarie di Welcome refugees Vicenza compiono abitualmente per alcuni giorni la settimana per assistere i senzatetto che dimorano nei paraggi del santuario di Monte Berico e più in generale nella zona del centro storico. Ne è emerso uno spaccato in cui le volontarie parlano di una certa freddezza verso queste persone: almeno presso una parte della cittadinanza. Freddezza che però non impedisce, sempre secondo le volontarie, ad altri vicentini di fornire «un supporto fattivo a uomini e donne che arrivano in città con gravi problemi personali i più disparati». Le persone assistitite dai volontari, per espressa volontà di queste ultime, non sono state riprese poiché molti homeless dicono di temere per la loro incolumità anche in relazione ad alcuni episodi di vessazione di cui sarebbero stati oggetto in passato.

LEGGI L'APPROFONDIMENTO