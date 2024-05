VIDEO | La Fis «paghi quello che era stato pattuito»

Un'ottantina di dipendenti della Fis di Montecchio Maggiore ieri 9 maggio ha protestato davanti alla fabbrica. Gli operai contestano la decisione della dirigenza che ha cancellato il premio di produzione: «tra i cinquemila e i seimila euro all'anno a persona» a fronte di un buono «di mille euro una tantum»: un ristoro definito «una elemosina». Tra coloro che hanno preso la parola ci sono il segretario veneto della sigla di base Usb Germano Raniero nonché il delegato di fabbrica, Rsu in gergo, Daniele Peretto. La Fis è la più importante industria chimica del Vicentino: fra prodotti di base e farmaceutico la società, che su per giù impiega duemila persone, ha tre stabilimenti: uno Montecchio nel Vicentino, uno a Lonigo sempre nel Vicentino e uno a Termoli in provincia di Campobasso. Stando alle ultime indiscrezioni in queste ore il vertice aziendale avrebbe deciso di incontrare i delegati sindacali della fabbrica, ossia gli Rsu, per discutere degli addebiti mossi dai lavoratori.

