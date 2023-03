VIDEO | La Cub all'attacco della sanità veneta «esternalizzata»

Dopo le numerose aggressioni al personale dell'ospedale San Bortolo di Vicenza il sindacato Cub organizza un sit-in proprio sotto il nosocomio berico per denunciare i tagli «che da oltre un quarto di secolo colpiscono alla sanità nonché la progressiva privatizzazione del comparto». È quanto accaduto ieri 23 marzo a mezzodì nella città del Palladio. I manifestanti, tra sindacalisti e supporter erano una ventina. Sotto lo sguardo molto discreto delle forze dell'ordine è stata la segretaria veneta della Cub Maria Teresa Turetta a lanciare le bordate più dure alla politica. Turetta davanti alle telecamere di Vicenzatoday.it ha fatto anche un riferimento preciso alla campagna elettorale per le comunali di Vicenza che in queste ore entra nel vivo dopo la presentazione ufficiale, avvenuta ieri al teatro civico di Vicenza da parte del democratico Giacomo Possamai. Il quale come leader di una coalizione di centrosinistra a metà maggio sfiderà il sindaco uscente Francesco Rucco, un civico con un passato politico alle spalle in Alleanza nazionale, che è il punto di riferimento di un raggruppamento di centrodestra. Ai due candidati di maggior peso, ma pure agli altri che dovessero palesarsi nei giorni a venire, Turetta ha lanciato un monito preciso: invitando tutti a partecipare a manifestazioni come quelle di ieri «in ragione del rischio sociale e dei drammi connessi ad una privatizzazione del comparto sanitario e pubblico in generale che avviene in maniera sempre più odiosa e conclamata». Poi ai taccuini di Vicenzatoday.it un'ultima stoccata. «Non accetteremo in silenzio - dice la dirigente - i tagli forsennati a beneficio del settore privato, compresi quelli destinati al finanziamento dello sforzo bellico ucraino». Parole di fuoco che si sommano a quelle proferite da alcuni manifestanti che apertis verbis parlano di sanità alludendo ad una sorta «di deriva in senso privatistico nonché sul piano dello scadimento della qualità generale». Tanto che la segretaria invita i candidati alla carica di sindaco «ad affrontare con decisione il problema del depotenziamento del sistema a tutela della salute dei cittadini». L'argomento era stato trattato con dovizia di dettaglio dall'infettivologo (ora senatore del Pd) Andrea Crisanti. Crisanti, che ieri era all'evento al teatro civico, il 10 gennaio (https://www.vicenzatoday.it/video/video-la-spesa-sanitaria-privata-e-maggiore-di-quella-pubblica.html) ai microfoni di Vicenzatoday.it denunciò come in Italia tanto quanto nel Veneto «la spesa sanitaria privata è maggiore di quella pubblica».

