VIDEO | «La critica politica era legittima»

Silvia Burò, Massimo Conforto e Alessandro Ugone sono tre consiglieri comunali che ad Altavilla Vicentina militano nelle fila della opposizione. Per alcune critiche all'ex sindaco della cittadina erano stati trascinati in tribunale. Per due volte la magistratura civile ha dato ragione ai tre i quali ai microfoni di Vicenzatoday.it ribadiscono come la loro «critica» all'ex sindaco Claudio Catagini per la querelle sull'esproprio di via Marconi fu «legittima».

