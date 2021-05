VIDEO | La cava della discordia

Una cinquantina tra attivisti e residenti sono scesi ieri 23 maggio in strada sui colli di Arcugnano per una passeggiata ecologica organizzata per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema del riempimento della ex cava San Rocco. Il progetto «presenta troppi dubbi» sostengono i manifestanti che così lanciano un messaggio agli enti pubblici coinvolti.

