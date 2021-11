VIDEO | L'Usb mette sulla graticola la Triplice

Uil, Cisl e soprattutto Cgil sono state prese di mira durante un sit-in organizzato nel capoluogo berico in via Vaccari

Il 5 novembre il sindacato Usb supportato da una trentina di persone ha dato vita ad una accalorata protesta sotto la sede della Cgil vicentina. Nel mirino della sigla di base è finito un accordo sottoscritto dai confederali per l'appalto e il sub-appalto per l'operatività del centro logistico di Dhl a Isola Vicentina che serve il gruppo Diesel-Otb. In quel centro le maestranze, fra mille polemiche per i vari rovesci aziendali che negli anni hanno interessato i sub-affidatari, si occupano, tra le altre, di controllo qualità, di packaging di smistamento e instradamento delle merci tessili del gruppo Otb, uno dei marchi moda quello di Breganze, tra i più noti al mondo. Davanti alle telecamere di Vicenzatoday.it i sindacalisti di Usb hanno messo nero su bianco le loro ragioni: il sit-in, cominciato ieri mattina alle 10 è finito un'ora e mezzo dopo sotto l'occhio discreto delle forze dell'ordine che hanno assistito ad una manifestazione pacifica in cui però la rabbia traspariva dai volti dei partecipanti.

