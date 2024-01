VIDEO | «L'angoscia perenne» di chi non percepisce lo stipendio

Due insegnanti della scuola media Zanella di Arzignano. Attraverso il proprio vissuto personale, spiegano come se la passano quei colleghi che in tutta Italia sono in arretrato col mensile: una grana che nel Belpaese tocca 70mila docenti tra i cosiddetti supplenti brevi