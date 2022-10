VIDEO | L'acqua rosso-bruna del Fratta Gorzone

A Cologna Veneta il corso del Fratta Gorzone incontra i reflui del comparto industriale dell'Ovest vicentino e cambia colore diventando rosso-bruno e poi marrone scuro. La diluizione apportata dal canale Leb, peraltro contestata dagli ambientalisti, non è sufficiente a ridare all'acqua il tono cromatico iniziale. Questo mostrano le immagini raccolte in loco e elaborate da Vicenzatoday.it. La rete ambientalista e parte degli agricoltori della bassa Padovana e della bassa Veronese sono preoccupati per quello che sta succedendo e che la cosa abbia un impatto ancor più negativo sull'ecosistema. Tanto che un paio di consiglieri regionali veneti in una con Legambiente Veneto, hanno indirizzato diversi esposti alle autorità competenti.

