Mentre oggi il sindacato Cub manifestava contro alcune scelte dei vertici dell'Ipab di Chiampo, specie in materia di obbligo vaccinale, l'istituto di via Merloni replicava seccamente alle accuse con un intervento del presidente Alessandro Tonin. A margine è intervenuto anche Simone Andrinelli, referente per la coop In cammino che gestisce una parte dei servizi affidati in esterna proprio dalla Sant'Antonio

LEGGI L'APPROFONDIMENTO