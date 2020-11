Video: il toccante omaggio di Renato Zero a Gigi Proietti

Un amico, un artista, un poeta: Renato Zero alla trasmissione Cavalli di Battaglia è riuscito a far commuovere l’amico Gigi Proietti con una versione riscritta di Che Sarà dei Ricchi e Poveri. Le parole di Renato fanno commuovere Gigi Proietti, che lo definisce il più grande artista italiano. Un momento di soli 3 minuti che sembra racchiudere tutta la carriera dell’attore romano, che ancora riesce a emozionarsi quando sente parlare di camerini, platea e – soprattutto – di umanità.

Gigi Proietti se ne è andato proprio la mattina del suo compleanno, oggi infatti avrebbe compiuto 80 anni. L’ultimo colpo di scena del grande attore – anche Shakespeare, era morto il giorno del compleanno – e chissà che battuta saprebbe tirare fuori lui ancora oggi sul 2 novembre, «giorno dei morti», data su cui in più occasioni aveva ironizzato. Era ricoverato da qualche tempo in una clinica della Capitale, ma la famiglia aveva mantenuto il massimo riserbo sulle sue condizioni fino a quando, ieri, non si sono aggravate.

Nato a Roma, studi di Legge, si era iscritto per caso al Centro Universitario Teatrale della Sapienza: «Non ho avuto maestri, non ho fatto l'accademia e non ho finito giurisprudenza - spiegava - all'università perché cantavo nei night club. Non avevo idea di cosa fosse il teatro, poi ho conosciuto Giancarlo Cobelli e da lui ho appreso la disciplina. Chi fa questo mestiere deve amare in modo sacro il proprio lavoro».