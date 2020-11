VIDEO | «Il sindaco di Arzignano ha il coronavirus»

In un videomessaggio diffuso oggi poco dopo mezzodì il vicesindaco di Arzignano Enrico Marcigaglia fa sapere che il primo cittadino Alessia Bevilacqua è risultata positiva al test per rilevare la pesenza del Covid-Sars-2. Il numero due della giunta nel suo breve intervento spiega che il sindaco comunque sta bene e che sta proseguendo il suo lavoro da casa. Marcigaglia al contempo però invita tutta la cittadinanza ad essere molto prudente. Da giorni infatti l'Ovest vicentino sta facendo recistrare una percentuale di contagi doppia rispetto alla media dell'Ulss. Sempre nel pomeriggio Marcigaglia aveva diffuso un grafico che elaborando i dati Ulss 8 mostrava come su base municipale i positivi, da un valore pressoché pari a zero di questa estate fossero passati ad oltre 350 totali.

