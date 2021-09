VIDEO | Il green pass a scuola, i dubbi del docente

Silvano Caveggion insegna fisica all'istituto Rossi di Vicenza: sulla questione della certificazione sanitaria per il contrasto al Covid-19 chiede che le parti diano vita ad una discussione aperta

Serve una discussione serena, senza forzature, per quanto concerne la totalità dei provvedimenti a contrasto del coronavirus a partire dall'obbligo del green pass in capo agli insegnanti. A chiedere un confronto di questo tipo è Silvano Caveggion (docente di fisica all'istituto Rossi di Vicenza), che ai microfoni di Vicenzatoday.it spiega il senso di una iniziativa spontanea organizzata davanti al provveditorato agli studi alla quale ieri primo settembre hanno dato vita alcuni insegnanti preoccupati per la attuale situazione

LEGGI L'APPROFONDIMENTO