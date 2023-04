VIDEO | «I sindaci hanno lasciato la polizia locale allo sbando»

Giovanni Novello è un amico ed un collega o meglio «un ex collega» di Alex Frusti, l'operatore della polizia locale del consorzio Nordest vicentino, il consorzio Nevi, ferito gravemente ad un polmone a Fara Vicentino il 24 aprile da un salernitano di origini marocchine («in evidente stato di alterazione» secondo le prime ricostruzioni) che avrebbe sparato allo stesso Frusti dopo avere sottratto l'arma di ordinanza ad un carabiniere di pattuglia accorso assieme ad un altro collega. L'aggressore sarebbe stato ucciso mentre gli uomini delle forze dell'ordine rispondevano al fuoco. L'episodio ha scatenato la reazione di Novello (da pochissimo non è più in servizio attivo), che è un volto storico del sindacato nell'Alto vicentino con un passato recentissimo proprio nella polizia locale del Nevi. Novello alcuni giorni fa sulla sua bacheca Facebook se l'era presa con le amministrazioni comunali di mezz'Italia accusate di avere spinto le polizie municipali a caricarsi di mansioni che non le spettano. Oggi 28 aprile alle telecamere di Vicenzatoday.it Novello ribadisce il suo convincimento puntando l'indice direttamente sui sindaci nonché sulla politica nazionale responsabile dei tagli al budget delle forze dell'ordine. «I sindaci - attacca Novello - hanno lasciato la polizia locale allo sbando»



