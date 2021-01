VIDEO | I filmati di Welcome refugees

La settimana passata il gruppo Welcome refugees Vicenza, che assiste i senza tetto che da tempo sono presenti sul territorio comunale del capoluogo berico, ha diffuso un filmato in cui si dà voce ad alcuni homeless che spiegano le loro traversìe: in questo frangente un paio di persone ha anche additato il comportamento di alcuni responsabili della nettezza urbana e dei vigili urbani. Di contro sia l'amministrazione comunale che Aim smentiscono seccamente ogni tipo di condotta scorretta con la municipalizzata che si dice pronta peraltro a tutelare la sua onorabilità in ogni sede.

LEGGI L'APPROFONDIMENTO