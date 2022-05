VIDEO | I cittadini? «Sono interessati al treno»

Leonardo Dalla Vecchia è il capogruppo del Pd in consiglio comunale a Schio il quale in queste ore ha reso noto l'esito di un sondaggio con il quale residenti sono stati interpellati per capire quale possa essere il futuro del sistema ferroviario nel comprensorio del Leogra. Secondo Dalla Vecchia il responso è pressoché unanime: la stazione non va spostata, ma deve essere potenziata fino allo status di hub di interscambio. Anche la linea Vicenza-Schio, spiega il capogruppo del Pd, andrebbe potenziata.

